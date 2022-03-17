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Генсек НАТО приветствовал контакты Шольца с Путиным по Украине

Генсек НАТО Столтенберг поддержал контакты канцлера ФРГ Шольца с Путиным по Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал роль Германии и личные контакты канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«У НАТО есть ответственность предотвратить разрастание этого конфликта, его дальнейшую эскалацию, что было бы еще более опасным», — заявил генсек. Он также поблагодарил Берлин за вклад в ужесточение международных экономических санкций против Москвы.

Столтенберг поддержал увеличение финансовых инвестиций Германии в оборонный сектор. «Я благодарю вас за ваше политическое мужество и вовлеченность в обязательство по инвестированию более двух процентов ВВП в оборону», — уточнил он.

Ранее Шольц заявил об отказе Североатлантического альянса вмешиваться в конфликт на Украине. При этом он пообещал, что Запад поможет Украине «товарами военного назначения» и продолжит оказывать финансовую и гуманитарную поддержку стране.

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Виктория Кондратьева
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