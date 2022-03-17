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Канцлер Германии заявил об отказе НАТО вмешиваться в конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Запад поможет Украине «товарами военного назначения»

Фото: John Macdougall / globallookpress.com

Запад поможет Украине «товарами военного назначения» и продолжит оказывать финансовую и гуманитарную поддержку стране. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

Лидер Германии заявил об отказе Североатлантического альянса вмешиваться в конфликт на Украине. «Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», — указал он подчеркнув, что нужно сделать все возможное, чтобы «заставить оружие замолчать как можно быстрее».

Ранее представитель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что отправка любых военных НАТО на Украину должна стать «красной чертой». По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг предложение Польши о «миротворческой миссии». Представитель кабмина считает, что разницы между «операцией по оказанию гуманитарной помощи, миссией спасения» или «боевой операцией» НАТО нет, как бы это не называли.

16 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса.

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Анжелика Бережная
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