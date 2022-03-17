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Безработным россиянам назвали способ получать дополнительный доход

Глава Минтруда Котяков рассказал о выплате безработным одного МРОТ за общественные работы

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал способ, с помощью которого безработные россияне смогут ежемесячно получать дополнительный доход, пишет РИА Новости. В рамках новых мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций незанятым вместе с пособием по безработице будут выплачивать один МРОТ при участии в общественных работах.

«В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости», — рассказал глава Минтруда. Программа поддержки занятости должна охватить 625 тысяч россиян.

Министр добавил, что воспользоваться услугами центра занятости смогут не только безработные, но и те, кто еще трудоустроен, но находится под угрозой потери работы. В частности, россиянам предложат пройти переобучение, если они ощущают необходимость в ближайшем будущем сменить место работы. При этом, добавил Котяков, на портале «Работа в России», которым оперируют центры занятости, сейчас доступно 1,6 миллиона вакансий.

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Полный перечень мер поддержки россиян в условиях кризиса был оглашен премьер-министром Михаилом Мишустиным ранее 17 марта. По его словам, для стабилизации занятости власти выделят 40 миллиардов рублей — средства направят на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, организацию общественных работ, реализацию региональных программ занятости и проведение обучающих курсов. Согласно появившемуся ранее проекту плана по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, изначально на эти цели планировалось выделить 160 миллиардов.

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Софья Ермакова
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