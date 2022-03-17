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Суд отменил запрет на продажу смартфонов Samsung в России

Апелляционный суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в России

Фото: Shutterstock

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введенный ранее судом низшей инстанции запрет на продажу в России смартфонов Samsung с установленным платежным сервисом Samsung Pay, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.

«Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, в иске Sqwin SA полностью отказано», — отметил собеседник агентства.

Первоначальное решение по делу в июле прошлого года вынес Арбитражный суд Москвы. По иску швейцарской компании Sqwin SA российскому юрлицу Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» — было запрещено использовать продукцию, включающую в себя технологию бесконтактной оплаты Samsung Pay, в том числе ввозить в Россию и продавать на территории страны.

В качестве причины отмечалось, что Samsung нарушает права истца на его изобретение. В октябре суд уточнил, что ограничение распространяется на 61 модель смартфонов Samsung.

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Платон Щукин
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