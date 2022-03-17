РБК: ЦБ призвал российские банки усилить контроль за операциями в валюте и перекупщиками

ЦБ обратился к российским банкам с призывом усилить контроль за операциями клиентов, которые могут проводиться с целью обхода специальных экономических мер, принятых в соответствии с указами президента России Владимира Путина после введения антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное зампредом ЦБ Юрием Исаевым.

Центробанк также просит банки следить за нехарактерными покупками товаров, которые могут совершаться, чтобы в дальнейшем их перепродать, сообщает издание.

«Мы оказываем банкам методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с “противолегализационным” законодательством», — указал Исаев . Кроме того, он подчеркнул, что применяемые банками меры не затронут интересы их добросовестных клиентов.

С 9 марта российский ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой, предусматривающий определенные ограничения. В его рамках россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов.