Операцию России на Украине назвали «электрическим разрядом» для НАТО

Макрон заявил, что операция России на Украине стала «электрическим разрядом» для НАТО

Военная операция России на Украине стала «электрическим разрядом» для Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей предвыборной пресс-конференции, передает Reuters.

Так Макрон ответил на просьбу прокомментировать слова, сказанные им в 2019 году о том, что у НАТО «отмирает мозг» и альянс теряет свою значимость. Конфликт на Украине, по мнению президента Франции, внес ясность в суть существования НАТО. Лидер Пятой Республики отметил, что альянс играет важную роль в борьбе со «вторжением России на Украину».

Ранее президент Франции заявил, что страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту. По его мнению, Вооруженные силы (ВС) Пятой республики являются единственной полноценной армией в Европе. Макрон напомнил о необходимости укрепить оборонные возможности европейского континента.