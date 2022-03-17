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Операцию России на Украине назвали «электрическим разрядом» для НАТО

Макрон заявил, что операция России на Украине стала «электрическим разрядом» для НАТО

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Военная операция России на Украине стала «электрическим разрядом» для Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей предвыборной пресс-конференции, передает Reuters.

Так Макрон ответил на просьбу прокомментировать слова, сказанные им в 2019 году о том, что у НАТО «отмирает мозг» и альянс теряет свою значимость. Конфликт на Украине, по мнению президента Франции, внес ясность в суть существования НАТО. Лидер Пятой Республики отметил, что альянс играет важную роль в борьбе со «вторжением России на Украину».

Ранее президент Франции заявил, что страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту. По его мнению, Вооруженные силы (ВС) Пятой республики являются единственной полноценной армией в Европе. Макрон напомнил о необходимости укрепить оборонные возможности европейского континента.

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Николай Чигасов
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