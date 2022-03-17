В Ингушетии запатентуют слоган республики

Власти Ингушетии закрепят слоган «Ингушетия — родина башен» за республикой

Власти Ингушетии подали заявку в Роспатент на регистрацию слогана «Ингушетия — родина башен», который должен стать брендом республики. Об этом сообщает «Это Кавказ».

По словам председателя регионального комитета по туризму Беслана Мизиева, процедура регистрации заявки может занять до полугода. «Надеемся, что получится закрепить этот слоган за нашей республикой быстрее — в течение пары месяцев», — добавил он.

Кроме того, в Ингушетии разработали собственный туристический логотип — он представляет собой пирамидальное строение, символизирующее ингушские башни (по форме типичных для них крыш).

Отмечается, что одним из самых популярных у туристов районов республики является Джейрахский, где сосредоточено множество памятников истории и культуры. Например, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал, а также христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды.

Ранее в марте сообщалось, что в Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта «Гений места» стартует новый проект для любителей заниматься литературным творчеством «Кхоллама пхьоалле» («Мастерская творчества»). Участников ждет обучение литературному мастерству в таких жанрах, как поэзия, проза, драматургия.