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В Карачаево-Черкесии выберут самый чистый населенный пункт

В Карачаево-Черкесии пройдет конкурс на самый благоустроенный населенный пункт

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии планируют провести конкурс на звание самого чистого и благоустроенного населенного пункта. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие приурочено к 100-летию республики, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Конкурс стартует в апреле 2022 года.

«Цель конкурса — улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, социально-бытовых условий жизни населения, а также выявление проблем в работе органов местного самоуправления в части благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов», — объяснили в министерстве.

При отборе основной акцент будет сделан на экологическое состояние территорий. Также будет учитываться общее благоустройство города или сельского поселения, в том числе озеленение и обустройство массовых мест отдыха.

Победителей конкурса определит специальная комиссия, результаты будут озвучены до 15 ноября.

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Варвара Кошечкина
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