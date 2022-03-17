Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров рассказал о желании потрогать американское оружие

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что хочет потрогать оружие Made in USA
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании потрогать американское оружие, пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров пожаловался, что до настоящего момента гвардейцам «доставались какие-то хиленькие трофеи». «Наконец-то мы увидим пресловутое американское оружие, которым хвастаются в голливудских фильмах янки! Я погуглил кое-что из списка, и аж руки зачесались и слюни потекли: неужели и вправду это все скоро будет наше?» — поделился он.

При этом глава Чечни выразил уверенность в том, что США отдадут Украине «что-то списанное и далеко не лучшего качества». «Но... ну вот хочется мне потрогать Made in USA», — признался Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин передал слова благодарности военнослужащим из Чеченской Республики, выполняющим поставленные задачи на Украине. По словам Кадырова, президент, «проявляя отеческую заботу, попросил беречь ребят».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Байдена в адрес Путина
Аксенов назвал способ навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму
Netflix покажет американцам сериал с Зеленским в роли президента
Шесть стран запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине
«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов
Аналитик рассказал об изменении спроса на новостройки в Москве
Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak
Названо пригодное для войны против США оружие России
В Молдавии рассказали об усложнении отношений с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.