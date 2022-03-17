Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что хочет потрогать оружие Made in USA

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании потрогать американское оружие, пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров пожаловался, что до настоящего момента гвардейцам «доставались какие-то хиленькие трофеи». «Наконец-то мы увидим пресловутое американское оружие, которым хвастаются в голливудских фильмах янки! Я погуглил кое-что из списка, и аж руки зачесались и слюни потекли: неужели и вправду это все скоро будет наше?» — поделился он.

При этом глава Чечни выразил уверенность в том, что США отдадут Украине «что-то списанное и далеко не лучшего качества». «Но... ну вот хочется мне потрогать Made in USA», — признался Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин передал слова благодарности военнослужащим из Чеченской Республики, выполняющим поставленные задачи на Украине. По словам Кадырова, президент, «проявляя отеческую заботу, попросил беречь ребят».