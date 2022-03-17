В Госдуме предложили сблизиться с Северной Кореей

Депутат Госдумы Тайсаев предложил сблизиться с Северной Кореей и снять с нее санкции

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Казбек Тайсаев предложил сблизиться с Северной Кореей и снять с нее санкции. Его заявление опубликовано на сайте партии.

Тайсаев подчеркнул, что КНДР активно выступает за снятие санкций против России.

«Сама страна [Северная Корея] находится в жесткой экономической блокаде, организованной коллективным Западом. Я считаю, что и нам необходимо снять санкции с КНДР и взять курс на углубление нашей интеграции, способствовать развитию общих проектов и совместно выполнять глобальные задачи», — считает коммунист.

По его словам, Россия и КНДР «с давних лет связаны крепкими узами дружбы». В частности, между КПРФ и Трудовой партией Кореи подписан договор о сотрудничестве, уточнил Тайсаев. Депутат подчеркнул, что корейский народ всегда на стороне России. «Они всегда становятся рядом и помогают, отдают голос в поддержку России, понимая, что, поддерживая нас, они поддерживают и свою страну», — заявил он.

Ранее МИД КНДР заявил, что действия США в Восточной Европе угрожают безопасности России. Корейские дипломаты отметили, что американская сторона отправляет все больше военных в этот регион.