МИД КНДР осудил США за слухи о «вторжении» России на Украину

Действия США в Восточной Европе угрожают безопасности России. Распространяя слухи о «российском вторжении» на Украину, американская сторона отправляет все больше военных в этот регион. С таким осуждением действий Вашингтона выступил МИД КНДР, передает ТАСС.

«Военная угроза Москве со стороны США постепенно увеличивается из-за размещения систем противоракетной обороны в Восточной Европе, укрепления военного присутствия НАТО в пограничных с Россией регионах, продолжающегося расширения НАТО на восток, запущенного после распада СССР», — сообщает северокорейский МИД.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что для разрешения конфликта на востоке Украины стороны должны вернуться к соблюдению Минских соглашений. Он также призвал избежать эскалации конфликта и не раздувать кризис.