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Китай заявил о необходимости вернуться к Минским соглашениям

МИД КНР: для разрешения конфликта на Украине нужно вернуться к Минским соглашениям
Ван И

Ван И. Фото: Issei Kato / Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что для разрешения конфликта на востоке Украины стороны должны вернуться к соблюдению Минских соглашений. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

«Для решения украинского вопроса все равно придется вернуться к минским договоренностям, это исходная точка. Это основополагающий документ, признанный всеми сторонами, и его положения нужно выполнять», — отметил Ван И. Он также призвал избежать эскалации конфликта и не раздувать кризис.

«Региональная безопасность не может быть гарантирована за счет укрепления и тем более расширения военных блоков», — заявил китайский министр. По его словам, безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности других стран. Также Ван И осудил следование менталитету холодной войны и призвал США, ЕС, Украину и Россию решать проблемы с помощью дипломатии.

Также в разговоре с Блинкеном глава МИД КНР заявил, что США должны прекратить попытки воздействия на проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. Также Ван И призвал США не «играть с огнем» по проблеме Тайваня и оставить попытки к формированию сил антикитайского сдерживания в Азиатском регионе.

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Николай Чигасов
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