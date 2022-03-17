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Китай опроверг сообщение немецкой газеты о полете Лаврова в Пекин

МИД Китая опроверг сообщение газеты Bild о полете Лаврова на переговоры в Пекин

Фото: Pixabay

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщение немецкой газеты Bild о якобы прерванном полете министра иностранных дел России Сергея Лаврова на переговоры в Пекин. Об этом сообщает ТАСС.

«Лучше всего вам спросить об этом немецкую газету. Откуда они взяли эту информацию?» — сказал Лицзянь в ответ на просьбу журналистов подтвердить соответствующий материал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация Bild является фейком. «Это откровенный фейк, который предоставляет западная пропаганда в отношении в том числе двусторонних отношений. Мы это видели неоднократно, нас пытаются столкнуть, но мы сделать этого не позволим», — высказалась дипломат.

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Марина Совина
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