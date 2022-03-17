Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на советы покинуть Россию

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции. Пост на эту тему он выложил в своем Instagram-аккаунте.

Артист ответил на советы покинуть Россию словами «сам уезжай отсюда». «Дима дома», — сказал он.

За несколько дней до этого до этого Нагиев выложил видео, на котором бреет лысую голову. «До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: "Что ж я, старый, натворил?"» — написал актер.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последнее время многие российские звезды покинули страну. Отмечалось, что из России уехали певец Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Оба эту информацию опровергли.

Также утверждалось, что Россию покинула певица Алла Пугачева. Артистка ответила известному проповеднику, священнику РПЦ Андрею Ткачеву, который ранее заявил, что Пугачева навсегда уехала из страны, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».