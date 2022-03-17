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Босния выразила протест на реакцию России по вопросу вступления страны в НАТО

Лидер Боснии Комшич заявил, что осуждает реакцию РФ на возможность вступления БиГ в НАТО

Фото: Hannah McKay / Reuters

Сараево осуждает реакцию Москвы на возможность вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО. С таким заявлением выступил глава Президиума БиГ (высший орган исполнительной власти страны) Желько Комшич, передает издание Dnevni avaz.

Он отметил, что использование в риторике посла РФ в БиГ Игоря Калабухова примера Украины, «против которой Россия совершает агрессию» неприемлемо для Сараево. Он добавил, что решение боснийских институтов о вступлении в НАТО не может быть причиной для нападения на страну.

«Как глава Президиума БиГ я обязан осудить и отвергнуть угрозы, являющиеся не только угрозой Боснии и Герцеговине, но и угрозой миру и стабильности на Западных Балканах», — заявил Комшич.

Ранее Калабухов заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на вступление Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО как на угрозу собственной безопасности. Он отметил, что Россия показала на примере Украины, чего она ожидает в такой ситуации. При этом дипломат добавил, что Россия не будет напрямую угрожать БиГ и таких планов у руководства сейчас не имеется.

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Николай Чигасов
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