МИД Турции анонсировал телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал, что разговор Путина и Эрдогана состоится 17 марта

Телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным состоится в четверг, 17 марта. Переговоры политиков анонсировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

«Вчера, как известно, наш лидер провел переговоры с Зеленским, сегодня планируется проведение переговоров с Путиным», — заявил дипломат.

12 марта Путин провел телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию на Украине. Он проинформировал французского коллегу и Олафа Шольца о гуманитарной ситуации в зонах проведения российской спецоперации на Украине. Также политики рассмотрели вопросы, связанные с реализацией российских требований. Беседа продолжалась 75 минут.