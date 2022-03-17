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МИД Турции анонсировал телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал, что разговор Путина и Эрдогана состоится 17 марта

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным состоится в четверг, 17 марта. Переговоры политиков анонсировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

«Вчера, как известно, наш лидер провел переговоры с Зеленским, сегодня планируется проведение переговоров с Путиным», — заявил дипломат.

12 марта Путин провел телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию на Украине. Он проинформировал французского коллегу и Олафа Шольца о гуманитарной ситуации в зонах проведения российской спецоперации на Украине. Также политики рассмотрели вопросы, связанные с реализацией российских требований. Беседа продолжалась 75 минут.

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Анжелика Бережная
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