Политолог оценил необходимость встречи Путина и Зеленского

Политолог Фельдман: для мирного договора встреча Путина и Зеленского необязательна

Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может не потребоваться, если документ согласуют главы МИД. Если переговоры понадобятся, они пройдут в третьей стране, рассказал «Ленте.ру» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

Оценить соглашения, прописанные в мирном договоре, Владимир Путин и Владимир Зеленский могут без переговоров друг с другом, поскольку их встреча может быть опасна, полагает политолог.

«Практика урегулирования подобного рода конфликтов говорит о том, что достаточно встречи на уровне руководителей МИД. Сейчас ситуация достаточно напряженная, понятно, что такая встреча не может пройти ни в России, ни на Украине, поэтому нужна третья страна, куда могут отравиться президенты. Вероятно, отправятся они туда в период активных боевых действий, что не будет безопасно для них, поэтому, скорее всего, оба они сочтут такое решение нецелесообразным», — считает он.

Есть маленькая вероятность, что найдется третья страна, которая выступит медиатором и устроит Москву и Киев для встречи на высшем уровне Павел Фельдман Политолог

Перед подписанием итогового документа должна быть завершена работа на уровне контактной группы и глав внешнеполитических ведомств. Дипломаты должны устранить все принципиальные разногласия и сообщить об этом на брифинге. По мнению Павла Фельдмана, достижению соглашений на бумаге должны предшествовать серьезные изменения в боевых действиях.

Сейчас ситуация военного характера не намекает на то, что в ближайшую неделю или две будут достигнуты договоренности. Просто потому что цели России находятся в процессе реализации Павел Фельдман Политолог

Если министрам иностранных дел Сергею Лаврову и Дмитрию Кулебе не удастся договориться, встреча президентов может быть организована на нейтральной территории. Свои площадки для проведения таких переговоров уже предлагали Турция и Израиль.

«Турция точно не подходит на эту роль. Это страна НАТО, страна, которая снабжает Украину беспилотниками Bayraktar, активно применяемыми в ходе боевых действий. Эта страна не признает Крым российской территорией и, скорее, демонстрирует солидарность с Киевом, а не Москвой. Что касается Израиля, это было бы символично, имело бы определенные религиозные коннотации, если бы встреча прошла в Иерусалиме. Израиль не вводил санкции против России, он занимает очень умеренную позицию, хотя находится под давлением западного общества», — заключил Павел Фельдман.

Как заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после заключения мирного договора. По его словам, соглашение может быть подписано в ближайшие недели.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры на территории его государства. Ранее там состоялась встреча глав МИД России и Украины.

Возможность организовать встречу также предлагал Израиль.