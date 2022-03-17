Зеленский заявил о сложных переговорах с Россией

Президент Украины Зеленский описал переговоры с Россией как «довольно сложные»

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с Россией и описал их как «довольно сложные». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC, передает РИА Новости.

«Переговоры еще продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно», — признал он. Зеленский также заявил, что считает украинский народ непобедимым, и выразил уверенность в том, что иностранные войска «не смогут отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране».

Перспектива третьей мировой войны

В ходе интервью журналист спросил у Зеленского, разделяет ли он опасения Белого дома о возможном начале подобного конфликта из-за событий на Украине. В ответ украинский лидер допустил, что война уже началась.

Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать Владимир Зеленский президент Украины

11 марта президент США Джо Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае любой угрозы НАТО. По словам Байдена, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию. Также об угрозе начала Третьей мировой войны предупредил бывший президент США Дональд Трамп. В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал подобные выступления попыткой сыграть на нервах.

Позднее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не желают начинать третью мировую войну из-за Украины. По ее словам, отказ Вашингтона установить режим бесполетной зоны связан с интересами национальной безопасности США.

Возможный мирный план включает в себя 15 пунктов

В то же время в ходе интервью Владимир Зеленский выразил мнение, что любой вооруженный конфликт «можно прекратить за столом переговоров». При этом украинский лидер отказался комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы условиях предполагаемого соглашения России и Украины.

16 марта издание Financial Times сообщило, что Россия и Украина в ходе переговоров разработали план по достижению мира из 15 пунктов. Возможное соглашение предполагает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объявление нейтралитета Киевом, а также включает в себя отказ украинской стороны от планов на вступление в НАТО и обещание не размещать на своей территории иностранные военные базы и вооружения в обмен на защиту от США, Британии и других союзников.

28 февраля страны провели первый этап переговоров — встреча длилась около пяти часов. Второй раунд состоялся 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился почти три часа. В понедельник, 14 марта, состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры идут тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру.

4 раунда переговоров состоялись между Москвой и Киевом

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).