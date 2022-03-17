Россиянка принимала ванну и отравилась

Жительница Петербурга решила принять ванну и отравилась угарным газом из колонки

Жительница Санкт-Петербурга решила принять ванну и задохнулась. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», россиянка отравилась угарным газом из колонки.

Все произошло в коммунальной квартире дома на Большой Морской улице. Предполагается, что 40-летняя женщина открыла кран с горячей водой, после этого автоматически включился водонагреватель. Однако угарный газ пошел не в вентиляцию, а стал скапливаться в ванной комнате.

Жительницу Петербурга без чувств обнаружили соседи. Они вызвали скорую помощь, однако спасти женщину медики не смогли.

После случившегося было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Абакане 12-летняя школьница погибла от электротравмы, заряжая телефон в ванной. Девочка принимала ванну и держала в руках сотовый телефон, подключенный через зарядку в сеть.

В какой-то момент родители услышали крик школьницы. Войдя в комнату, они нашли ее в воде без сознания с погруженным в воду гаджетом. Прибывшие медики констатировали смерть школьницы.