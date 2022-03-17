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В Бийске открылась выставка об истории русских подстаканников

В Бийске открылась выставка об истории русских подстаканников

Фото: biwork.ru

В музее истории Алтайской духовной миссии работает выставка, посвященная истории развития русских подстаканников. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

На выставке представлено 150 экспонатов из XIX, XX и XXI веков.

«Дореволюционные подстаканники представлены у нас в небольшом количестве. Их всего 2. Они были выпущены в царстве Польском, в городе Варшава. Тогда Польша входила в состав Российской империи. И в Варшаве было несколько предприятий, которые выпускали столовое серебро, в том числе и подстаканники», — рассказал Павел Коваленко, директор Музея истории Алтайской духовной миссии.

Коллекция собиралась в течение 15 лет, экспонаты размещены в 12 витринах. Все они отличаются разнообразием орнамента.

Ранее сообщалось, что в Кургане открылась выставка гипсовой скульптуры Кунгурской артели. Представленные фигурки были популярны в 1950-60 годы XX века. Посетителям выставки расскажут о необычной истории создания и продукции кунгурской производственной и заготовительной артели инвалидов «Объединение», а также работе научно-художественного цеха.

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Сергей Истомин
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