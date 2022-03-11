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В Кургане открылась выставка раритетных гипсовых скульптур

В Кургане открылась выставка раритетных гипсовых скульптур

Фото: Страница Гостиная «РЕПКА» во ВКонтакте

В Кургане в гостиной Репка открылась выставка гипсовой скульптуры Кунгурской артели из частной коллекции. Об этом сообщает Kikonline.ru.

Такие фигурки были популярны в 1950-60 годы XX века. Посетителям выставки расскажут о необычной истории создания и продукции кунгурской производственной и заготовительной артели инвалидов «Объединение», а также работе научно-художественного цеха.

Выставка открывает серию «Сделано в СССР», посвященную 100-летию страны Советов.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в художественном музее имени Сампилова 11 марта открылась выставка самобытного художника Баира Савельева «Другой мир». В экспозиции будут представлены работы, проникнутые бурятским юмором, который присущ только местному фольклору.

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Сергей Истомин
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