В Кургане открылась выставка раритетных гипсовых скульптур

В Кургане в гостиной Репка открылась выставка гипсовой скульптуры Кунгурской артели из частной коллекции. Об этом сообщает Kikonline.ru.

Такие фигурки были популярны в 1950-60 годы XX века. Посетителям выставки расскажут о необычной истории создания и продукции кунгурской производственной и заготовительной артели инвалидов «Объединение», а также работе научно-художественного цеха.

Выставка открывает серию «Сделано в СССР», посвященную 100-летию страны Советов.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в художественном музее имени Сампилова 11 марта открылась выставка самобытного художника Баира Савельева «Другой мир». В экспозиции будут представлены работы, проникнутые бурятским юмором, который присущ только местному фольклору.