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В Улан-Удэ открылась выставка о бурятской культуре «Другой мир»

В Улан-Удэ открылась выставка о бурятской культуре «Другой мир»

Фото: Baikal-daily.ru

В Улан-Удэ в художественном музее имени Сампилова 11 марта открылась выставка самобытного художника Баира Савельева «Другой мир». Об этом сообщает Baikal Daily.

В экспозиции будут представлены работы, проникнутые бурятским юмором, который присущ только местному фольклору. Ни одна бытовая сценка не обходится без забавных деталей, призванных снизить пафос происходящего.

В своей живописи Савельев использует технические приемы бурят-монгольской живописи «зураг». Главной особенностью его творчества является преданность народу и культуре.

«С такой скрупулезной достоверностью и искренней любовью мог изобразить жизнь бурят только тот, кто не понаслышке знает, как они ухаживают за скотом, ловят рыбу на Байкале, охотятся, гонят архи, поклоняются духам предков, празднуют Сагаалган и принимают гостей. Используя тушь, перо, акварельные краски и обычную бумагу формата А4, Савельев с поразительной достоверностью и тонким пониманием символического кода бурятской национальной культуры визуализирует традиционный быт своего народа, его религиозные воззрения, историю, мифы и сказки», — сообщили в пресс-службе национального музея Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 12 марта откроется выставка живописи и графики художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг. Основную часть экспозиции составят женские портреты из циклов «Подиум времени» и «Двенадцать месяцев». Работы выполнены преимущественно в стиле романтического реализма.

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Сергей Истомин
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