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Девушка необычно отомстила коллеге и добилась его увольнения

Сотрудница ресторана добилась увольнения грубого коллеги, написав фейковый отзыв клиента

Фото: Globallookpress.com

Пользовательница Reddit с ником imnotchineseokay поделилась историей о том, как необычно отомстила коллеге-официанту за грубое поведение и добилась его увольнения. Девушка рассказала, что лишила молодого человека работы с помощью фейкового отзыва якобы от клиента. В комментариях многие юзеры восхитились поступком сотрудницы ресторана и сочли месть оправданной.

По словам рассказчицы, во время обучения в колледже она работала в ресторане. Один из ее коллег, которого девушка в посте назвала вымышленным именем Джо, нередко вел себя вызывающе. К примеру, он позволял себе грубые высказывания в адрес других коллег, что выводило героиню истории из себя.

В надежде отомстить Джо пользовательница Reddit взяла чек, оставленный одним из посетителей, которого обслуживал молодой человек. Девушка использовала данные в чеке, чтобы написать на сайте компании выдуманный ею негативный отзыв от лица клиента. В нем автор поста, притворившись разгневанным посетителем, заявила, что больше не планирует посещать заведение, так как услышала, как Джо оскорбил коллегу гомофобной репликой.

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«Больше всего я надеялась на то, что у Джо будут проблемы, и его график работы поменяют (у него был один из лучших среди официантов график)», — уточнила рассказчица. Однако спустя несколько дней девушка узнала, что компания, получив фейковую жалобу, немедленно уволила официанта. Героиня истории призналась, что и по сей день не испытывает сожаления по поводу поступка.

Многие комментаторы на Reddit осудили поведение Джо и встали на сторону девушки. «Он сам себя уволил, а ты лишь ускорила процесс. Отличная работа», «Ты молодец, такие люди заслуживают того, чтобы их критиковали и увольняли», — обратились к imnotchineseokay юзеры. Некоторые пользователи также добавили, что на месте автора поста тоже не стали бы жалеть о содеянном.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что поймала свекровь на слежке за ней. После этого женщина поссорилась с матерью мужа и запретила ей приходить в свой дом.

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Маргарита Щигарева
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