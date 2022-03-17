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В МИД ответили США на угрозы России и Китаю

Захарова сочла слова Салливана о последствиях для Китая из-за России возмутительными

Фото: Leah Millis / Reuters

Слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о «последствиях» для Китая за положительные отношения с Россией являются хамскими и возмутительными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской элиты, которое [они] себе позволяют в последние годы. Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они не удивили никого, а скорее возмутили всех», — ответила Захарова.

Реакция Захаровой стала ответом на заявление Салливана, что власти США «напрямую и недвусмысленно» заявили Пекину об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Китаем России «перед вторжением». Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс добавил, что последствия коснутся не только отношений с США, но и с другими странами по всему миру.

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Ранее с аналогичным заявлением выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она пообещала, что США создадут для Китая значительные последствия за нарушение санкций против России из-за ситуации на Украине.

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Виктория Кондратьева
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