В России повысят размер перевода через Систему быстрых платежей

ЦБ увеличит лимит периодов через СБП до одного миллиона рублей с мая

Банк России повысит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до одного миллиона рублей, говорится на сайте регулятора.

Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая этого года. Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы, отметили в ЦБ. При этом торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут активнее предлагать клиентам оплату через этот механизм. Он не требует банковской карты, платежи идут напрямую по счетам.

Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Регулятор добавил, что предприятия смогут снизить издержки на прием безналичных платежей, поскольку банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5-3 раза ниже эквайринговых.

Минимальный лимит переводов в СБП в сутки сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей, а лимит бесплатных переводов в месяц составляет 100 тысяч рублей. Банк России запустил СБП в январе 2019 года. В 2021 году некоторые банки России зафиксировали, что переводы через СБП стали популярнее переводов через другие каналы.