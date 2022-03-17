В Сербии заявили о помогающих России действиях НАТО

В МИД Сербии заявили о появлении нового мира, который возглавляют Россия и Китай

Старший советник МИД Сербии Владимир Кршлянин в колонке для газеты «Политика» заявил о помогающих России действиях НАТО.

По его словам, агрессивные действия США и Североатлантического альянса помогают сформироваться новой мировой системе «без их гегемонии». «Ведь НАТО знает, что не может победить русских и что уже появился новый мир, который возглавляют Россия и Китай, а начало ему положила Сербия», — отметил политик.

Кршлянин подчеркнул, что новая система окажется свободной от фашизма, терроризма и цветных революций. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины является не единственным случаем, когда альянс проводил «гибридные войны» на территориях других стран.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна может сама защитить себя от врагов, ей не нужно вступать в НАТО. Глава государства рассказал, что некоторые стороны призывают Сербию вступить в альянс. «Мой ответ таков: нам не нужно вступать в НАТО, наша обязанность простить, как сказал патриарх Порфирий, но мы не смеем забыть, что было в 1999 году, когда убивали маленьких детей в Сербии», — подчеркнул он.