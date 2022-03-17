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Россиян пригласят на шаманский обряд

В Иркутской области блогеры и журналисты побывают на шаманском обряде

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российских журналистов и блогеров пригласят на шаманский обряд в Иркутской области. Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

Специальная программа разработана в рамках этнотуристического проекта «Это Этно». Ее участники 31 марта отправятся в Осинский район области, где смогут понаблюдать за обрядом, которые проведут местные шаманы, а также научатся готовить блюда татарской и бурятской кухни.

Кроме того, для гостей проведут мастер-класс по одной из национальных игр — разбиванию хребтовых костей животных.

«В Иркутской области в этом году ожидают приток туристов. Байкал — уже известное направление. Развитие может получить этнотуризм. Сегодня блогеры ищут новые платформы и интересный контент, привлекают подписчиков. Хорошим направлением развития блога могут стать темы активного отдыха и путешествий, особенно необычный туризм с этнической направленностью», — пояснила автор проекта «Это Этно» Татьяна Швыдченко.

Ранее участники проекта уже побывали в Эхирит-Булагатском районе.

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Варвара Кошечкина
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