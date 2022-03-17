В Роспотребнадзоре оценили вероятность исчезновения дельта-штамма коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора Черкашина: 99% случаев COVID-19 в России приходится на омикрон

На омикрон-штамм коронавируса приходится более 99 процентов случаев заражения коронавирусом в России. Об этом РИА Новости рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Эксперт также оценила вероятность полного исчезновения дельта-штамма вируса. По ее словам, теоретически дельта может исчезнуть, что мы сейчас и наблюдаем. Черкашина объяснила, что исходный вариант COVID-19, появившийся в Ухане, на данный момент уже не встречается. Так, информации о его распространении нет ни в российской, ни в международной базах данных, добавила она. Помимо этого, специалист подчеркнула, что пока новых опасных вариантов вируса не обнаружено.

Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что нового значительного подъема заболеваемости и смертности, то есть волны стелс-омикрона, ждать в России не стоит. По его словам, этот вариант коронавируса уже знаком коллективному иммунитету.

