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Рыбак поймал трехметрового столетнего осетра

Рыбак в Канаде выловил 272-килограммового осетра и отпустил его

Фото: Globallookpress.com

Рыбак вблизи города Чилливак в канадской провинции Британская Колумбия поймал трехметрового осетра весом 272 килограмма. Об этом сообщает Newsweek.

Владелец рыболовной туристической компании Ив Биссон выловил в реке Фрейзер огромного столетнего осетра и отпустил его. Длина рыбы составила около трех метров, а вес — около 272 килограммов.

В мире насчитывается около 27 видов осетра, более половины из них находятся под угрозой исчезновения. Осетры существуют со времен динозавров, но в настоящее время сталкиваются с множеством угроз: их ареал сокращается из-за деятельности человека, к тому же многие рыбаки нарушают квоту и вылавливают слишком много этих рыб, которые ценятся в том числе из-за икры.

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Белые осетры, которые обитают в реке Фрейзер, могут жить до ста лет и вырастают до шести метров в длину.

На сделанной Биссоном записи видно, как он вытаскивает огромную рыбу из глубины, ставит на ней метку, после чего отпускает ее. «Невероятно», — говорит мужчина, когда рыба уплывает. Рыбак отметил, что, по всей видимости, рыбу никто не ловил до него, так как на ней не было других меток.

Ранее сообщалось, что 158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды на глазах у рыбаков на реке Фрейзер в канадской провинции Британская Колумбия. На кадрах видно, как попавшаяся на удочку огромная рыба выпрыгивает из воды, когда рыбак пытается вытащить ее.

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Алиса Дмитриева
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