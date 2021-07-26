158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды и попал на видео

158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды на глазах у рыбаков на реке Фрейзер в канадской провинции Британская Колумбия. Запись с огромной рыбой опубликовал в Instagram оператор рыболовных туров Ив Биccон (Yves Bisson).

На кадрах видно, как попавшаяся на удочку огромная рыба выпрыгивает из воды, когда рыбак пытается вытащить ее. Слышно, как другой пассажир лодки советует ему продолжать натягивать леску.

Неожиданно огромный осетр выпрыгивает из воды. При виде его все находившиеся на лодке люди закричали от изумления.

Биссон пояснил, что рыбе, предположительно, около 50 лет, а ее вес — порядка 158 килограммов. Он назвал ее уловом всей жизни.

Рыбаки отпустили осетра обратно в воду.

Видео стало вирусным и набрало более 4,7 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон была поймана тигровая форель рекордного размера. Она весила 11 килограммов.

