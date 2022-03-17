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Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду

Синоптик Тишковец рассказал, что 17 марта в Москве будет солнечная погода без осадков

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

В четверг, 17 марта, жителей столичного региона ожидает погода «миллион на миллион». Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в Москве температура воздуха составит до плюс двух градусов, а в Подмосковье — от минус двух до плюс трех градусов. Тишковец также спрогнозировал северо-восточный ветер со скоростью более 2-7 метров в секунду.

Синоптик пояснил, что погода в Центральной России и на северо-западе страны обусловлена скандинавским антициклоном. В связи с этим сохранится солнечная сухая погода, небольшая облачность без осадков. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в предстоящие выходные, 19-20 марта, в Москве резко изменится погода.

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Ксения Назарова
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