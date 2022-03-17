В Татарстане от браконьеров спасли 140 тонн рыбы

Сотрудники госкомитета Татарстана по биоресурсам спасли от браконьеров 140 тонн рыбы

Сотрудники госкомитета Республики Татарстан по биоресурсам в 2021 году спасли от браконьеров более 140 тонн речной рыбы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает «Татар-информ»

Всего за год сотрудники госкомитета изъяли из водоемов региона более семи тысяч браконьерских сетей. Отмечается, что сумма предотвращенного водным биоресурсам ущерба оценивается в 146 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают работу по очистке водоемов от орудий лова. «В ходе очередного рейда его сотрудниками совместно с общественниками на реке Кама в Мамадышском районе были обнаружены и изъяты 16 незаконно установленных браконьерских сетей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории государственного комплексного заказника краевого значения «Солгонский кряж» в Красноярском крае состоялся первый выпуск 28 молодых особей маралов в естественную среду обитания.