Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Татарстане от браконьеров спасли 140 тонн рыбы

Сотрудники госкомитета Татарстана по биоресурсам спасли от браконьеров 140 тонн рыбы

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сотрудники госкомитета Республики Татарстан по биоресурсам в 2021 году спасли от браконьеров более 140 тонн речной рыбы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает «Татар-информ»

Всего за год сотрудники госкомитета изъяли из водоемов региона более семи тысяч браконьерских сетей. Отмечается, что сумма предотвращенного водным биоресурсам ущерба оценивается в 146 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают работу по очистке водоемов от орудий лова. «В ходе очередного рейда его сотрудниками совместно с общественниками на реке Кама в Мамадышском районе были обнаружены и изъяты 16 незаконно установленных браконьерских сетей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории государственного комплексного заказника краевого значения «Солгонский кряж» в Красноярском крае состоялся первый выпуск 28 молодых особей маралов в естественную среду обитания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Политтехнолог рассказал о возможных форматах нейтрального статуса для Украины
В Шереметьево отказались от масочного режима
Назван лауреат аналога Нобелевской премии в архитектуре
Ученица Плющенко рассказала о строгих тренировках у Тутберидзе
Прима-балерина Смирнова покинула Большой театр и уехала из России
В России госпитализировали 5008 пациентов с коронавирусом
Сотрудницу российского банка отправили в колонию за хищение миллионов у клиентов
Врач-диетолог назвала признаки повышенного уровня сахара в крови
«Калашников» представит в Санкт-Петербурге десантный катер
США раздали нефть из стратегического резерва
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.