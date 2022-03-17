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В Минфине Франции объявили тревогу из-за сообщений о минировании

Минфин Франции был частично эвакуирован из-за террористической угрозы

Фото: Shutterstock

Министерство финансов и экономики Франции было частично эвакуировано из-за террористической угрозы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал BFM TV.

Внутри министерства была объявлена тревога из-за сообщений о минировании. Полиция пока не дала никаких комментариев.

Эвакуация персонала из здания, расположенного в районе Берси, в 12-м округе Парижа, все еще продолжается. Уже выведены 20 человек В настоящее время в здании министерства проводятся работы, на место отправлены команды с собаками.

20 января в России сотрудников мэрии Южно-Сахалинска эвакуировали после сообщения о минировании здания. Здание осмотрели кинологи. Люди вернулись на свои места после того, как сотрудники экстренных служб убедились в том, что находиться в нем безопасно.

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Анжелика Бережная
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