Роспотребнадзор утвердил рекомендации по тестам на коронавирус при омикроне

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по тестированию на коронавирус в условиях омикрона

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по тестированию на коронавирус в условиях распространения омикрон-штамма. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, который подписан главой ведомства Анной Поповой, тест на наличие коронавируса может проводиться «любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ».

В рекомендациях также названы приоритетные группы для проведения тестирования. Так, сотрудников соцучреждений с круглосуточным пребыванием нужно тестировать один раз в неделю, персонал детских лагерей — перед началом каждой смены. Помимо этого, сезонным работникам процедуру рекомендуется пройти перед началом работы, сотрудникам правоохранительных органов с высоким риском инфицирования — один раз в неделю.