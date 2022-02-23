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Роспотребнадзор сообщил об умении российских тестов выявлять дельтакрон

Эпидемиолог Роспотребнадзора Черкашина заявила, что тесты из РФ умеют выявлять дельтакрон

Фото: Pixabay

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила об умении российских тестов выявлять штамм коронавируса дельтакрон. Ее слова приводит РИА Новости.

«Поскольку ПЦР-тесты успешно выявляют все известные геноварианты, в том числе и “дельта“, и “омикрон“, то и новый геновариант будет определяться текущими тестами», — заявила эксперт.

По словам Черкашиной, данных об эффективности вакцины против разновидностей коронавируса пока нет, об этом можно будет говорить только после соответствующих исследований. Тем не менее, прививка должна способствовать уменьшению вероятности заражения и более легкому протеканию болезни, резюмировала эпидемиолог.

Новый штамм коронавируса дельтакрон выявили ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета 8 января. Специалисты обнаружили 25 образцов коронавируса, чей геном представлял собой смесь дельты и омикрон-штамма.

Марина Совина
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