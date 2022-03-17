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Назван срок вывоза российских туристов из Таиланда и карибских стран

«Аэрофлот» с 18 марта начнет вывоз пассажиров из стран Карибского бассейна и Таиланда

Фото: Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время планирует вывозить российских туристов специальными рейсами из Таиланда и стран Карибского бассейна. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«С 18 марта "Аэрофлот" планирует начать вывоз Россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна. Авиакомпания будет перебронировать пассажиров на рейсы других перевозчиков по альтернативным маршрутам», — назвали срок организации спецрейсов в компании.

Также отмечается, что в четверг и пятницу, 18 и 19 марта, перевозчик запланировал специальные рейсы из городов Турции — Антальи и Стамбула.

Ранее в марте сообщалось, что в Россию вернулись застрявшие в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде отечественные туристы. Путешественники прибыли на двух самолетах Boing-747 и Boing-777.

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Дарья Рыбак
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