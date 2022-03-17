Врач назвала россиянам способы борьбы с бессонницей на фоне тревоги

Психотерапевт Котова советует откладывать телефон за два-три часа до сна, чтобы высыпаться

Врач-психиатр, психотерапевт, невролог, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова назвала россиянам способы борьбы с бессонницей на фоне тревоги. Ее советы передает радио Sputnik.

Котова считает, что нарушения сна сейчас может вызывать стресс из-за обострения геополитической ситуации. В этом случае очень важно соблюдать гигиену сна. «Самый главный принцип — примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать, как обычно, можно по будильнику», — заявила врач.

Она также подчеркнула, что спать днем и «добирать» ночной сон не следует. По ее словам, в постели нежелательно заниматься делами, смотреть телевизор или листать новости — это место не должно использовать для чего-либо кроме сна. «Еще важный момент: за два-три часа до сна откладывать телефоны и не употреблять никакого кофеина», — поделилась Котова.

Психотерапевт отметила, что к специалисту нужно обращаться, если рекомендации не помогают в течение месяца. «Если проблемы со сном продлятся больше месяца, это уже будет острая фаза нарушения сна, тогда нужно будет обратиться к врачу, чтобы вам выписали специальные препараты. Острая фаза опасна тем, что может перейти в хроническое нарушение сна, с этим справляться уже сложнее», — пояснила она.

Хронические нарушения сна могут привести к развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также повысить риск сахарного диабета, это нарушение ритма сердца и много разных проблем. «Ожирение тоже связано с бессоннице»», — уверена Котова.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин и психиатр Антон Масякин назвали способы снизить тревожность. Так, Агапкин посоветовал россиянам, которые часто испытывают приступы тревоги, в первую очередь сменить информационный фон.