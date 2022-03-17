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Россиянина освободили от наказания за убийство адвоката

Суд направил на принудительное лечение жителя Уфы, зарезавшего адвоката после заседания

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Уфе суд вынес решение в отношении местного жителя, который зарезал в центре города адвоката оппонирующей на процессе стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого по фамилии Яшин 1971 года рождения освободили от уголовного наказания за совершение преступления по статье 105 УК РФ («Убийство») и направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. С россиянина также взыскана компенсация морального вреда в пять миллионов рублей в пользу семьи погибшего. Адвокат подсудимого Павел Васильев пояснил, что его подзащитный во время следствия прошел две психиатрические экспертизы.

17 марта 2021 года у Яшина произошел конфликт с участником судебного заседания, после чего он догнал на улице 33-летнего адвоката и нанес несколько ударов ножом, от которых юрист скончался. После убийства Яшин предпринял неудачную попытку покончить с собой, но был задержан, а после выписки из больницы арестован.

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Любовь Ширижик
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