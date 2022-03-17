На Украине призвали не пускать российских туристов в Турцию и Египет

На Украине призвали Египет и Турцию «обозначить свою позицию» по туристам из России

Украинская ассоциация турагентов (УАТА) призвала отельеров Египта и Турции «обозначить свою позицию» по поводу размещения гостей из России. Об этом пишет информационный портал Tourdom.

«Для нас очевидно, что принимать гостей из обеих стран одновременно в одном отеле — не лучшая идея. Такое соседство будет приводить к конфликтам и потенциально — к порче отельного имущества», — указано в обращении.

Также в социальных сетях начал распространяться видеоролик, в котором люди, представляющиеся турагентами из Украины, призывают владельцев гостиниц Турции и Египта отказаться от «кровавых денег» и не пускать российских туристов на курорты стран.

«Многие из туриндустрии на словах очень агрессивны, под напором пропаганды, санкций в отношении россиян. Я даже сам слышал, как гость отеля, молодая девочка, по телефону обещает "вмазать туристам из раши". На деле, несмотря на то, что в отеле были отдыхающие из разных стран, никаких конфликтов не случилось. Одно дело бравада, другое — действия», — высказался эксперт туррынка в Анталье.

Ранее в марте член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева назвала страны, ожидающие увеличения турпотока из России. По словам политика, наиболее заинтересованными в отечественных путешественниках государствами являются Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.