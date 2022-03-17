Российского полицейского поймали с поличным при получении взятки

В Липецке майора полиции задержали при получении 600 тысяч рублей от предпринимателей

В Липецкой области начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции задержали при получении взятки. Об этом в четверг, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, майор полиции проводил процессуальную проверку в отношении одного из предпринимателей, который вместе с братом занимался продажей автозапчастей. После того, как страж порядка заподозрил бизнесмена в продаже контрафакта, он потребовал с него 600 тысяч рублей за покровительство и непривлечение его к ответственности. Братья сообщили обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

14 марта под контролем оперативников предприниматели передали деньги полицейскому, после чего сотрудники службы собственной безопасности задержали его с поличным. В отношении него возбудили дело по статье 290 («Получение должностным лицом взятки в крупном размере») УК РФ.

14 марта сообщалось, что в Сочи полицейского осудили на восемь лет за взятку в 300 тысяч рублей и вымогательство.