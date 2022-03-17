Лондон прокомментировал возможную передачу Киеву золотовалютных резервов России

Великобритания не получала запроса от Украины о передаче золотовалютных резервов России

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал возможную передачу Украине золотовалютных резервов России. Его слова передает ТАСС.

Как отметил представитель, в Лондоне не получали официального запроса от Киева по этому поводу. «Не уверен, что это вопрос, который мы можем решить в одностороннем порядке», — добавил он. При этом британский чиновник не стал отрицать, что такой шаг может быть «дальнейшей мерой».

Западные санкции лишили Россию почти половины резервов, которыми планировалось погасить долги перед другими странами. Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов золотовалютных резервов, которые составляли самую ликвидную валютную часть.