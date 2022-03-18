Политолог отметил важность концерта-митинга в честь присоединения Крыма

Марат Баширов отметил важность проведения концерта-митинга в условиях спецоперации

Политолог Марат Баширов заявил, что был поражен огромным количеством людей, которые пришли на концерт-митинг в честь присоединения Крыма и Севастополя. Так эксперт прокомментировал мероприятие на стадионе «Лужники».

«Меня поразило то огромное количество людей, которые, во-первых, заполнили сам стадион, во-вторых, "Лужники" были окружены огромным количеством пришедших, которые не смогли попасть, смотрели на огромных экранах. Я такого мероприятия, где люди с таким воодушевлением, давно не видел. Понятно, что ключевое событие — это восемь лет присоединению Крыма и Севастополя. Многие почему-то забывают про Севастополь, хотя это отдельный субъект Российской Федерации», — отметил он.

Баширов назвал мероприятие очень важным и напомнил о жителях Украины, которые поддерживают Россию.

«Мы понимаем, что все это происходит на фоне той спецоперации, которая все больше заставляет нас думать о месте России, о том, что будет с нами и нашими партнерами. И мне кажется, что сегодняшнее мероприятие очень важно, потому что против нас ведут очень жесткую информационную войну. И кое-кто начал говорить, что мы ее проигрываем, а мы показали, что это не так. На Украине живет огромное количество людей, которые хорошо относятся к России, к другим государствам, входящим в состав СССР. Но они запуганы. Им тоже нужно тоже послать сигналы: молодежь говорит про лучики добра, а им нужны лучики надежды», — отметил он.

