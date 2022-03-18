США предрекли упадок из-за антироссийской политики

Британский политик Галлоуэй заявил, что США придут в упадок из-за конфликта с Россией

США придут к скорому упадку из-за конфликта с Россией. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times.

«Я не очень верю, что США получат в итоге выгоду из конфликта. Считаю, что все поступки Белого дома очень четко рисуют картину империи, которая находится в шаге от скорого упадка», — отметил британский политик. Он добавил, что шаги Вашингтона в контексте конфликта на Украине также крайне негативно скажутся на американском государстве.

По словам Галлоуэя, пик мощи США уже остался позади и страна скоро столкнется с последствиями антироссийских санкций, такими как повышение потребительских цен и недовольство граждан своим правительством. В свою очередь, союзники в Европе не окажут поддержки Вашингтону и Лондону из-за экономической зависимости от России.

Ранее Европейский союз ввел четвертый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 15 физических лиц, в том числе олигарх Роман Абрамович и другие бизнесмены, а также 9 организаций. Кроме того, был введен запрет на ввоз предметов роскоши в Россию, в частности автомобилей дороже 50 тысяч евро, люксовых духов и сумок, алкоголя и деликатесов.