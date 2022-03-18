В России захотели смягчить требования к транспорту

Правительство России захотело приостановить требования к транспорту по выбросам

Правительство России хочет «приостановить некоторые требования» техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». В рамках антикризисных мер к транспорту перестанут применять требование по выбросам. О разработке проекта документа по смягчению требований сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас все выпускаемые машины должны соответствовать экологическому стандарту «Евро-5» и выше, однако производство таких машин в грузовом сегменте КамАЗ и «Урал» возможно лишь до конца апреля. Ситуация тяжелая также в легком коммерческом и легковом сегментах. Чтобы двигатель одновременно был экологичным и мощным, необходимы сложные системы. Основную роль играет блок управления двигателем (ЭБУ), для которого подойдет только особенно надежная электроника.

Системы управления двигателем у российских производителей обычно импортные, но, например, в традиционных моделях Lada с двигателями ВАЗ поставщиком является отечественная «Итэлма». На КамАЗы устанавливался блок зарубежных компаний Bosch и Liebherr, а также выхлопные системы датского производителя Dinex, Faurecia. Используемые системы российских поставщиков тоже сильно зависят от иностранных комплектующих.

«Снижение требований по выбросам даст автозаводам время, чтобы внедрить решения по импортозамещению тех компонентов, которые обеспечивают "Евро-5"»,— рассказал источник на одном из автоконцернов. Однако собеседники «Коммерсанта» среди производителей автокомпонентов опровергают возможность быстрого достижения высокого экологического класса. Перспективу самостоятельно в сжатые сроки заменить иностранные блоки управления двигателями отечественными один из источников назвал нереальной.

После принятия документа экостандарты двигателей будут отброшены к уровню 2015 году. Якобы временное снижение требований к выбросам грузовиков может затянуться. Обслуживание существующего парка европейской техники в России также может оказаться под угрозой: экспортные ограничения ЕС от 15 марта могут запретить прямые поставки запчастей в страну.

Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспорта в столице в условиях санкций. По его словам, строительство дорог и метрополитена в Москве останавливать не планируется. Также столица планирует продолжить закупку транспорта, реконструкцию пригородного сообщения и строительство центральных диаметров.