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В России захотели смягчить требования к транспорту

Правительство России захотело приостановить требования к транспорту по выбросам

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правительство России хочет «приостановить некоторые требования» техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». В рамках антикризисных мер к транспорту перестанут применять требование по выбросам. О разработке проекта документа по смягчению требований сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас все выпускаемые машины должны соответствовать экологическому стандарту «Евро-5» и выше, однако производство таких машин в грузовом сегменте КамАЗ и «Урал» возможно лишь до конца апреля. Ситуация тяжелая также в легком коммерческом и легковом сегментах. Чтобы двигатель одновременно был экологичным и мощным, необходимы сложные системы. Основную роль играет блок управления двигателем (ЭБУ), для которого подойдет только особенно надежная электроника.

Системы управления двигателем у российских производителей обычно импортные, но, например, в традиционных моделях Lada с двигателями ВАЗ поставщиком является отечественная «Итэлма». На КамАЗы устанавливался блок зарубежных компаний Bosch и Liebherr, а также выхлопные системы датского производителя Dinex, Faurecia. Используемые системы российских поставщиков тоже сильно зависят от иностранных комплектующих.

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«Снижение требований по выбросам даст автозаводам время, чтобы внедрить решения по импортозамещению тех компонентов, которые обеспечивают "Евро-5"»,— рассказал источник на одном из автоконцернов. Однако собеседники «Коммерсанта» среди производителей автокомпонентов опровергают возможность быстрого достижения высокого экологического класса. Перспективу самостоятельно в сжатые сроки заменить иностранные блоки управления двигателями отечественными один из источников назвал нереальной.

После принятия документа экостандарты двигателей будут отброшены к уровню 2015 году. Якобы временное снижение требований к выбросам грузовиков может затянуться. Обслуживание существующего парка европейской техники в России также может оказаться под угрозой: экспортные ограничения ЕС от 15 марта могут запретить прямые поставки запчастей в страну.

Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспорта в столице в условиях санкций. По его словам, строительство дорог и метрополитена в Москве останавливать не планируется. Также столица планирует продолжить закупку транспорта, реконструкцию пригородного сообщения и строительство центральных диаметров.

Нина Ташевская
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