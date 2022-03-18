ФСБ заподозрила полицейского следователя из Екатеринбурга во взятках

ФСБ задержала главу следственного отдела ОП № 9 Екатеринбурга по подозрению в коррупции

В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали начальника следствия отдела полиции (ОП) № 9 по подозрению в коррупции. Об этом KP.RU сообщил осведомленный источник.

За полицейским пришли утром 17 марта, в его служебном кабинете прошли обыски. В задержании помимо сотрудников ФСБ участвовали оперативники службы собственной безопасности МВД, уточняет E1.ru. Полицейского следователя подозревают в получении взяток на прежнем месте работы в Орджоникидзевском районе города.

Главу следственного отдела поместили в изолятор временного содержания. 18 марта суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого.