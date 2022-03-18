В Казахстане после январских беспорядков завели почти три тысячи уголовных дел

Президенту Казахстана Токаеву сообщили, что заведено 2988 дел по январским беспорядкам

В Казахстане после январских массовых беспорядков правоохранительные органы завели почти три тысячи уголовных дел. Об этом сообщает Nur.kz.

В производстве находится 2988 дел, из них 166 направлены в суд. Такие данные представили президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее генпрокурор Казахстана Берик Асылов объяснил отсутствие официального списка жертв январских событий заботой о чувствах их родственников. «Список погибших людей мы официально не публиковали. Перед тем, как разглашать, мы думаем, что причиним переживания семье и родственникам. Поэтому нужно сначала изучить», — сказал он, выступая в парламенте.

При этом Асылов заявил, что погибли 230 человек, из них 19 были военнослужащими и представителями других силовых структур. Ранее сообщалось о 225 погибших.