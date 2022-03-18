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Лавров обвинил Украину в подготовке захвата ДНР и ЛНР

Лавров заявил, что спецоперация России упредила угрозу захвата ДНР и ЛНР

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в подготовке захвата территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, не сумев реализовать Минские соглашения, разработали «план Б». «Речь идет о захвате потерянных территорий с чудовищным кровопролитием, с эскалацией того, что они делали с гражданским населением на протяжении восьми лет», — утверждает глава МИД.

Лавров заявил, что военнослужащие России, ДНР и ЛНР обнаружили соответствующие документы украинского Генштаба. «Операция, которая была начата Россией, фактически упредила эту угрозу», — добавил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Алевтина Запольская
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