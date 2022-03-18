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Литва ввела лимит на вывоз наличных евро в Россию и Белоруссию

Таможенная служба Литвы запретила вывозить в Россию и Белоруссию более 60 евро наличными

Фото: Globallookpress.com

Таможенная служба Литвы ввела лимит на вывоз наличных в Россию и Белоруссию — не более 60 евро на человека, передает ТАСС.

Сообщается, что литовская таможня запретила вывоз, продажу и передачу наличных евро в Россию и Белоруссию для физических и юридических лиц. Исключение составляют представители дипломатических ведомств и международных организаций.

При этом ограничений на вывоз наличных из Литвы в другой валюте нет. Тех, кто превысит лимит, будут возвращать обратно в республику, им также грозит административная ответственность.

Ранее Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольство России. МИД республики объявил их нежелательными лицами «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата».

1 марта президент России Владимир Путин запретил своим указом вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов.

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Алиса Реброва
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