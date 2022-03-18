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Названо число участников митинг-концерта в «Лужниках»

Более 200 тысяч человек пришли на митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с РФ

Кадр: РБК

На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией, который проходит в «Лужниках», пришли более 200 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Москвы.

По данным ведомства, на территории стадиона находится свыше 203 тысяч человек: более 95 тысяч из них внутри и более 100 тысяч рядом с ним.

В ходе своего выступления на концерте, посвященном восьмилетию вхождения Крыма в состав России, президент России Владимир Путин заявил, что специальная операция на Украине должна избавить людей от геноцида. По его словам, живущие на Донбассе граждане не согласились с госпереворотом на Украине.

Митинг-концерт, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15:00 по московскому времени на большой спортивной арене «Лужники». В программе мероприятия запланированы выступления Григория Лепса, Полины Гагариной, группы «Руки Вверх», Тимати, Николая Расторгуева и группы «Любэ», а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики (ДНР).

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Сергей Истомин
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