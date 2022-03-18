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Минобороны показало авиационное патрулирование подразделений российских войск

Минобороны опубликовало кадры авиационного патрулирования выдвижения подразделений ВС РФ

Минобороны показало видео авиационного патрулирования и сопровождения выдвижения подразделений Вооруженных сил России в рамках специальной операции на Украине. Кадрами ведомство поделилось с журналистами.

Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники, пояснили в Минобороны.

«Полеты выполнялись экипажами ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах», — добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения техники и складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ударных беспилотников.

О начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.

Анна Щербакова
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